Suicide Squad vittima di leak: emersi in rete video gameplay dagli Alpha Test

Nonostante tutti i partecipanti ai test di prova per Suicide Squad Kill The Justice League abbiano dovuto firmare rigidi accordi di non divulgazione voluti da Rocksteady Studios, ciò non ha impedito che in rete emergessero alcuni filmati relativi al gioco, dalla durata di circa mezz'ora.

Al centro dei leak ci sono sia la sequenza iniziale di Suicide Squad Kill The Justice League, dalla durata attorno la decina di minuti, sia almeno 20 minuti di gameplay vero e proprio che mostra in azione tutti e quattro i personaggi principali dell'avventura. Sui forum internazionali quali Reddit i filmati leakati si sono già ampiamente diffusi, sebbene Rocksteady stia già correndo ai ripari e provando a disabilitare le clip incriminate comparse su Youtube ed altre piattaforme.

Chiaramente se non volete alcun tipo di anticipazione sul nuovo Action/Adventure Live Service targato Warner Bros Games e Rocksteady Studios fate attenzione in giro per la rete dato che alcuni video potrebbero essere ancora online, in ogni caso ricordiamo che Suicide Squad Kill The Justice League debutterà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S il prossimo 2 febbraio 2024.

Nel frattempo il leaker Miller Ross potrebbe aver rivelato i possibili personaggi DLC di Suicide Squad, oltre a confermare che il Superman presente nel gioco è interpretato da Nolan North.