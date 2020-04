Suicide Squad, Superman e WB: spuntano in rete concept art de presunti giochi cancellati

Prosegue il silenzio sul fronte Warner Bros, con il gruppo che ancora no ha scelto di sfruttare alcun palco per presentare le novità in via di realizzazione presso i propri team di sviluppo.

Oltre alle voci di corridoio legate allo sviluppo di Batman Arkham Legacy, presunto nuovo titolo di Warner Bros Montréal dedicato al Crociato Incappucciato di casa DC, non sembrano trovare fine nemmeno le speculazioni sull'oggetto dei lavori degli autori di Rocksteady. È infatti da ormai oltre un anno che si rincorrono voci di corridoio legate al possibile sviluppo di un gioco dedicato alla Suicide Squad, che porrebbe anche questo team al lavoro su di un brand della nota Casa Editrice statunitense. Altre fonti, poi smentite, riportavano invece in passato di un titolo dedicato a Superman.

Nonostante l'insistenza delle voci di corridoio, che davano la software house pronta svelare i propri piani in occasione dell'E3 2020, ad ora non è assolutamente chiaro quale sia il focus attuale del team. In attesa di dettagli ufficiali, in rete si rincorrono molteplici indiscrezioni. Tra queste ultime, figura la comparsa su Twitter di alcune presunte concept art legate proprio ai giochi dedicati a Superman e alla Suicide Squad, con quest'ultimo che viene indicato come vittima di cancellazione. Le immagini, diffuse tramite un cinguettio, sono visionabili direttamente in calce a questa news.



Insomma, il mistero si infittisce, ma nulla di tutto ciò è stato confermato: su cosa sperate stiano lavorando i team di Warner Bros?