Suicide Squade Kill the Justice League: i requisiti PC del nuovo gioco Rocksteady

WB Games e Rocksteady sono tornati a mostrare in azione Suicide Squad Kill the Justice League con un nuovo trailer ricco di spunti sulla storia e sul gameplay. A corredo del filmato e dell'apertura dei pre-order, gli sviluppatori hanno diffuso i requisiti minimi e raccomandati per la versione PC del titolo.

Come rivelato da Rocksteady, la versione PC di Suicide Squade Kill the Justice League richiederà una CPU Intel i5-8400 o una AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz ed una GPU NVIDIA GTX 1070 o una AMD Radeon RX Vega 56 per essere giocato ad impostazioni minime. La configurazione raccomandata prevede invece una CPU Intel i7-10700K o una AMD Ryzen 7 5800 X3D ed una GPU NVIDIA RTX 2080 o una AMD RX 6800-XT (16GB). Di seguito vi riportiamo nel dettaglio tutti i requisiti diffusi da Rocksteady.

Minimi

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 1600 3.20 GHz

GPU: NVIDIA GTX 1070 o AMD Radeon RX Vega 56

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 65 GB

RAM: 16 GB (2x8)

Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64 bit)

CPU: Intel i7-10700K o AMD Ryzen 7 5800 X3D

GPU: NVIDIA RTX 2080 o AMD RX 6800-XT (16GiB)

DirectX: Versione 12

Spazio di archiviazione: 65 GB

RAM: 16 GB (2x8)

Riuscirete a gestire il nuovo gioco degli autori di Batman Arkham con la vostra configurazione PC? Oltre a questo, WB Games e Rocksteady hanno svelato tutti i contenuti inclusi all'interno delle Standard e Deluxe Edition di Suicide Squad Kill the Justice League.