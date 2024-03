Suika Game, il gioco virale sale a quota 8 milioni di copie: numeri da capogiro!

Watermelon Game, anche conosciuto come Suika Game, è un progetto videoludico che ha riscosso un incredibile successo nel tempo: riuscendo a battere anche titoli del calibro di Mario Kart 8 Deluxe e altre IP Nintendo di elevato spessore, Suika Game è un portento. Ma quante copie ha venduto esattamente il gioco? I numeri riportati sono da capogiro!

L'avventura che continua a piazzarsi in posizioni altissime nelle classifiche settimanali del Nintendo eShop ha raggiunto da poco un traguardo a dir poco sensazionale. Suika Game ha venduto ufficialmente 8 milioni di copie in tutto il mondo, dimostrando ancora una volta come questo titolo sia in grado di conseguire risultati importantissimi. Dal dicembre 2023 ad oggi si è passati da un totale di 5 milioni di unità ai dati riportati poco sopra, andando oltre le ben più rosee aspettative.

D'altronde, Suika Game è uno dei giochi che ha battuto più volte Super Mario nelle classifiche digitali del Nintendo eShop, il che sorprende solo in parte se si tiene conto degli ultimi aggiornamenti commerciali. Esattamente, però, come sono suddivise le oltre 8 milioni di unità del titolo? Stando alle informazioni sopraggiunte nelle ultime ore, Suika Game ha venduto 1,3 milioni di copie su mobile e 7 milioni su Switch. La piattaforma ibrida della Grande N è quindi quella che ha garantito il successo assoluto del titolo nell'arco dei vari mesi, che con molte probabilità continuerà a crescere nel prossimo futuro.

