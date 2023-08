Suikoden 1 & 2 HD Remaster ad ottobre? Un famoso leaker ne è sicuro

Quando escono le edizioni rimasterizzate dei primi due Suikoden? Non c'è ancora una risposta definitiva al quesito dato che Konami ancora non ha fornito comunicazioni ufficiali in merito. I rumor però non mancano, ed a parlare è adesso uno dei leaker più noti e generalmente affidabili sulla piazza.

Stando a quanto rivelato da The Snitch, Suikoden I & II HD Remaster dovrebbe fare il suo esordio sul mercato ad ottobre 2023. L'insider non conosce il giorno preciso in cui la raccolta dovrebbe essere disponibile, tuttavia la sua soffiata sarebbe perfettamente in linea con la finestra di lancio di Suikoden 1 & 2 HD Remaster rivelata da un retailer australiano, che l'aveva fissata proprio ad ottobre.

Per adesso continua a mancare l'ufficialità da parte di Konami, ma in ogni caso si rafforzano le voci che vorrebbero la Collection in arrivo proprio ad ottobre e non è da escludere che conferme definitive arrivino già nel corso delle prossime settimane. L'HD Remaster segnerà il ritorno dell'iconica serie JRPG di Konami, la cui serie principale si è fermata nel 2006 con l'uscita di Suikoden V per PlayStation 2. I primi due giochi pubblicati originariamente sulla prima PlayStation sono ancora oggi considerati dagli appassionati come due dei migliori JRPG mai realizzati, e la raccolta HD sarà dunque una grande occasione per riscoprire i due classici considerato come le versioni originali a livello collezionistico abbiano ormai raggiunto prezzi davvero esorbitanti ed alla portata di pochi.

In aggiunta, Suikoden 1 & 2 HD Remaster offrirà una traduzione migliorata rispetto al lavoro svolto su PS1, dando così ulteriore appeal a questa collection.