Suikoden I & II HD Remaster annunciato da Konami al Tokyo Game Show

Durante un livestream in corso dal Giappone in questi minuti, Konami ha annunciato Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, riedizione del primo e del secondo Suikoden, due titoli capaci di riscuotere enorme successo di pubblico e critica.

La saga di Suikoden è ferma ormai da moltissimi anni ma Konami si prepara ora a pubblicazione una edizione rimasterizzata in HD del primo e del secondo gioco della serie. La raccolta è intitolata Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars e sarà disponibile nel 2023 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.

Poco prima del Tokyo Game Show, Konami aveva rinnovato il marchio Suikoden facendo quindi pensare effettivamente ad una possibile presentazione di una riedizione di questo classico JRPG. Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars presenterà sfondi ridisegnati in alta definizione, animazioni aggiornate, opzioni per autosalvataggio e possibilità di avanzare velocemente durante gli scontri.



Una bella sorpresa in ogni caso per tutti gli appassionati del genere e per coloro che da anni attendevano il ritorno di Suikoden, chissà che l'edizione rimasterizzata non possa essere solamente un preludio all'arrivo di un nuovo gioco della serie nel prossimo futuro, con Konami apparentemente sempre più interessata a riportare in vita le IP storiche del suo catalogo giochi.