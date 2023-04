Suikoden 1 & 2 HD Remaster classificato in Taiwan: data d'uscita imminente?

Qualcosa sembra muoversi per Suikoden I & II HD Remaster, la raccolta dei primi due episodi della storica serie JRPG di Konami annunciata lo scorso settembre al Tokyo Game Show 2022. La collection è sparita dai radar poco dopo il reveal, tuttavia importanti novità potrebbero essere in arrivo a breve.

Come segnalato dal portale Gematsu sul proprio profilo ufficiale Twitter, Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification è stato infatti da poco classificato in Taiwan, segno che l'atteso esordio sul mercato potrebbe non essere così distante. Solitamente, infatti, quando le rating board cominciano a dare una valutazione a giochi di prossima uscita, è il preludio ad annunci ufficiali da parte dei publisher riguardo la pubblicazione delle proprie produzioni, e ciò dovrebbe dunque valere anche per il ritorno di Suikoden.

Per il momento Konami non ha fornito comunicazioni definitive in merito, ma è probabile che un annuncio in tal senso possa arrivare già nel prossimo futuro. In precedenza un rivenditore francese aveva svelato la possibile data d'uscita per Suikoden 1 & 2 HD Remaster, fissandola al 9 marzo 2023 ormai trascorso. Come abbiamo visto non è andata così, ma ciò non significa per forza che il debutto dei due giochi in versione rimasterizzata sia ancora lontano.

In attesa di novità potete leggere la nostra anteprima di Suikoden 1 & 2 HD Remaster, dove abbiamo espresso le nostre sensazioni su questo potenziale grande ritorno.