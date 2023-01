Suikoden I & II HD Remaster: data di lancio svelata da un rivenditore francese?

Annunciato in occasione del Tokyo Game Show 2022 che si è tenuto lo scorso mese di settembre, Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è rapidamente finito in cima alla lista dei desideri di tutti gli appassionati e i nostalgici del giochi di ruolo di matrice giapponese.

Confermata per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, la raccolta di rimasterizzazioni non ha purtroppo ancora ricevuto una data d'uscita, che sulla base di quanto riferito dalla casa madre risulta essere collocata in un generico 2023. In attesa che Konami decida di vuotare il sacco, un prezioso indizio potrebbe esserci giunto da FNAC, catena di rivenditori operanti in Francia e Belgio. In queste ore, la pagina del negozio di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars si è aggiornata indicando il 9 marzo 2023 come data di lancio. Questa nuova evidenza fa il paio con un indizio fornito precedentemente da SteamDB, che pure ha indicato marzo come il mese di lancio per la raccolta.

Tutto sembra dunque puntare al terzo mese dell'anno, tuttavia in mancanza di una conferma ufficiale da parte di Konami vi consigliamo di prendere quest'informazione con le pinze. Nel frattempo, vi ricordiamo che i due classici JRPG dell'era PlayStation verranno riproposti con tutti gli sfondi rimasterizzati in alta definizione, effetti grafici aggiornati in pixel art, nuovi effetti sonori ambientali, una funzione di salvataggio rapido, l'avanzamento rapido in battaglia e il registro delle conversazioni. Ne saprete di più leggendo la nostra anteprima di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification.

I lavori sulla raccolta hanno anche spinto Konami a valutare la possibilità di realizzare nuovi episodi della serie Suikoden.