Suikoden I & II Remastered: finestra di lancio della collection svelata da un retailer?

Lo scorso aprile, Suikoden I & II Remastered ha ricevuto una classificazione in Taiwan a cui però non ha fatto seguito un annunciato riguardante la data di lancio della collection che ridonerà lustro a due dei JRPG più apprezzati da parte degli appassionati del genere.

In attesa che sia direttamente Konami a svelarci quando potremo mettere le mani sulla raccolta ambita dai fan della serie, Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification ha ricevuto una possibile finestra di lancio sulle pagine di un retailer australiano. Come testimonia il post di un utente reddit, il rivenditore ha comunicato alla clientela che la collection farà il suo debutto nel mese di ottobre di quest'anno, sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali al riguardo.

Precedentemente, un negozio francese aveva indicato marzo 2023 come periodo di lancio di Suikoden I & Remastered, ma evidentemente si trattava di un'indicazione errata. Vi consigliamo, a maggior ragione, di prendere con le pinze queste nuove informazioni in attesa che Konami torni ad aggiornarci sulla sua collection.

Oltre agli ovvi miglioramenti tecnici, Suikoden I & Remastered offriranno anche un tradizione migliorata, grazie alla quale la sceneggiatura sarà più fedele all'originale in lingua giapponese. Konami ha inoltre ammesso di star pensando a nuovi capitoli della serie, ovviamente con la speranza che le versioni rimasterizzate dei due classici vengano ben accolti dai giocatori.