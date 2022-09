Suikoden, marchio rinnovato poco prima del Tokyo Game Show: coincidenza?

Konami non ha ne ha fatto un segreto: al Tokyo Game Show 2022 annuncerà un nuovo videogioco. La mente dei videogiocatori è subito andata a Silent Hill, ma stamane è emerso un nuovo indizio a spostare l'attenzione verso un altro franchise storico della compagnia giapponese...

Un attentissimo fan ha scoperto che sul finire dello scorso mese di luglio Konami ha rinnovato il marchio di Suikoden presso l'IMPI, l'Istituto Mexicano per la Propriedad Industrial. La serie principale è ferma da molti anni, dal momento che l'ultimo capitolo, Suikoden 5, è stato pubblicato su PlayStation 2 nell'ormai lontano 2006. Ben più recente Gensō Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki, uno spin-off per PSP risalente al 2012, tuttavia il tempismo con il quale è stato rinnovato il marchio non può essere ignorato.

L'azione di Konami, chiaramente, non rappresenta una garanzia del ritorno della serie. La compagnia potrebbe aver deciso di rinnovare il marchio per tanti motivi, magari anche solo per proteggerlo dall'utilizzo indiscriminato di terzi, ma a noi piace sognare, specialmente quando sappiamo per certo che verrà annunciato un nuovo gioco alla più grande fiera di settore giapponese.

Cosa desiderate di più? Un nuovo capitolo o una raccalto dei classici del passato? Fatecelo sapere nei commenti!