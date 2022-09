Suikoden oltre le remaster: Konami vuole sviluppare nuovi capitoli della serie

Dopo una lunghissima attesa, Konami ha finalmente annunciato Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars, le edizioni rimasterizzate dei primi due capitoli della storica serie JRPG.

L'annuncio, giunto durante l'ultima edizione del Tokyo Game Show, ha colto di sorpresa i fan del franchise, ma ancora più inaspettate potrebbero sembrare le dichiarazioni del producer Yasuo Daikai, che si è detto molto interessato a sviluppare nuovi capitoli della serie.

"Non posso dire nulla di specifico in questo momento, ma non volevamo fermarci solo alle remaster", sono le sue dichiarazioni durante un'intervista concessa a IGN.com. "Quindi sì, mi piacerebbe davvero continuare a realizzare altri giochi di Suikoden in futuro. Quindi speriamo che tutti i nostri fan facciano il tifo per noi e ci sostengano, e speriamo di poter mantenere queste promesse e che voi ragazzi possiate godervele".

Daikai ha anche confermato che Konami sta rielaborando la traduzione per le versioni remastered dei primi due Suikoden. Ha spiegato che in passato "la dimensione della finestra di dialogo era piuttosto piccola e non c'era molto che potessimo inserirci. Il giapponese è una lingua che può dire molto in uno spazio molto breve, ma per l'inglese e altre lingue, di solito è necessario molto spazio per dire la stessa cosa. Quindi in questo gioco abbiamo ampliato le dimensioni di quelle finestre di dialogo e questo ci ha permesso di riorganizzare e lavorare sulla localizzazione per metterci più in sintonia con la sceneggiatura giapponese".

Vi ricordiamo che Suikoden I & II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars sarà pubblicato nel 2023 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.