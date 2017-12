Sul Microsoft store sono partiti gli sconti dedicati ai The Game Awards 2017

In occasione deiha lanciato sullo storela, che propone alcune delle grandi uscite di quest'anno a prezzi vantaggiosi per un periodo di tempo limitato.

Tra la selezioni di giochi scontati troviamo lo sparatutto in prima persona Call of Duty WWII (49,79 $), che torna quest'anno ad offrire ai giocatori la sensazione definita "boots on the ground", Assassin's Creed Origins (42 $), ultimo capitolo della saga degli Assassini che gode di una risoluzione fino a 4K sulla nuova Xbox One X, lo shooter multigiocatore Destiny 2, l'irriverente RPG South Park: Scontri Di-Retti (42 $), e altre uscite del 2017 degne di nota come Marvel vs. Capcom: Infinite (30 $), Wolfenstein II: The New Colossus (30 $), Cuphead (17 $), Injustice 2 (30 $) e Halo Wars 2 (20 $).

Per consultare - e approfittare - di tutte le offerte Xbox messe a disposizione da Microsoft sul suo store, vi invitiamo a seguire questo collegamento.