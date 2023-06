Summehill si mostra nel primo trailer: una favola sulla vita, la morte e il bestiame

Dal palco dei Day of the Devs si susseguono rapidi le presentazioni di nuove IP, tra il reveal di Hauntii e l'annuncio della finestra di lancio di Cocoon. Alla rassegna, si aggiunge ora anche Summerhill.

A svelare il titolo sono gli sviluppatori di Land & Sea, già noti al pubblico come i creatori di Alto's Adventure e Alto's Odyssey. Nel quadro dell'evento estivo, la software house ha condiviso il primo teaser trailer di Summehill, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Il filmato - di breve durata - introduce le atmosfere della produzione, descritta da Land & Sea come "una favola sulla vita, la morte e il bestiame".

Al centro della scena troviamo un giovane pastore, accompagnato da un fedele quattro zampe. Il cane e il ragazzo hanno un obiettivo molto chiaro: salvare il proprio gregge di pecore, minacciato da un oscuro pericolo. Con la struttura di un puzzle game a traino narrativo, Summerhill propone un viaggio in una realtà permeata di magia, da scoprire un segreto alla volta.

Per il momento, la nuova IP di Land & Sea non dispone di alcuna finestra di lancio specifica. Tra le piattaforme supportate da Summerhill figura ad ora soltanto l'ecosistema PC (via Steam).