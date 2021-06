Summer Game Fest 2021: i giochi annunciati, da Elden Ring a Wonderlands

Il 10 giugno alle 20:00 si è tenuto l'evento inaugurale della Summer Game Fest 2021 di Geoff Keighley, uno showcase che ha portato in dote numerosi annunci e tante novità, tra cui il gameplay debut di Elden Ring. Vediamo tutti gli annunci principali.

Si parte con il trailer di Tiny Tina's Wonderlands, spin-off di Borderlands che verrà mostrato in maniera approfondita nel weekend, e si continua con l'annuncio di Metal Slug Tactics da parte di DotEmu. Grande attenzione ha destato il reveal di Death Stranding Director's Cut per PS5, una riedizione del gioco di Hideo Kojima per la nuova console Sony, con nuovi contenuti che verranno svelati nel dettaglio durante l'estate.

Annuncio per Jurassic World Evolution 2, nuova versione del gestionale/strategico dedicato alla celebre saga cinematografica. Spazio anche al free to play Lost Ark e a Salt & Sacrifice, il nuovo gioco degli autori di Salt & Sanctuary. SEGA e Two Point Games hanno annunciato Two Point Campus, gestionale in stile Two Point Hospital ambientato in un campus universitario. Bandai Namco ha invece mostrato il trailer di House of Ashes, nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology.

Koch Media ha annunciato l'etichetta Prime Matters, la label pubblicherà giochi come Dolmen, Painkiller e Crossfire Legion. Durante la diretta, spazio anche a Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin, Planet of Lana, Kingdom Come Deliverance per Nintendo Switch e Back 4 Blood.

Gran finale con il gameplay trailer di Elden Ring, il nuovo gioco di FromSoftware si mostra per la prima volta al pubblico dai tempi del reveal con un video che mostra frenetiche battaglie e si conclude con la data di uscita, fissata per il 21 gennaio 2022 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S.