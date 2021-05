Summer Game Fest 2021: svelata la lista dei 30 partner, ci sono anche Sony e Xbox

Dopo aver confermato il ritorno del Summer Game Fest nel 2021, il giornalista e presentatore Geoff Keighley annuncia la data d'inizio dell'evento e la lista con i 30 partner che prenderanno parte al festival estivo dei videogiochi che, lo scorso anno, ha aiutato l'industria videoludica a sopperire alla mancanza dell'E3.

Il primo appuntamento in agenda per il Summer Game Fest 2021 sarà lo show in streaming Kick Off Live! che si terrà dalle ore 20:00 italiane del 10 giugno. Lo spettacolo dal vivo, presentato ovviamente dallo stesso Keighley, vedrà la partecipazione straordinaria della famosa band rock dei Weezer.

Nel corso del Kick Off Live! del 10 giugno e per tutta la durata del Summer Game Fest 2021, saranno davvero tanti gli annunci previsti dalle major del settore, tra World Premiere, approfondimenti, video speciali, interviste e altro. Eccovi allora la lista completa (e rigorosamente in ordine alfabetico) dei 30 partner internazionali che hanno aderito all'iniziativa di Keighley:

2K

Activision

Amazon Games

Annapurna Interactive

Bandai Namco Entertainment

Battlestate Games

Blizzard Entertainment

CAPCOM

Devolver Digital

Dotemu

Electronic Arts

Epic Games

Finji, Frontier

Gearbox Publishing

Hi-Rez Studios

Inner Sloth

Koch Media

Mediatonic

MiHoYo

PlayStation (Sony)

Psyonix

Raw Fury

Riot Games

Saber Interactive

SEGA

Steam

Square Enix

Tribeca Festival

Tencent Games

Warner Bros. Games

Ubisoft

Wizards of the Coast

Xbox (Microsoft)

All'edizione 2021 del Summer Game Fest parteciperanno quindi i team PlayStation e Xbox di Sony e Microsoft, insieme a major come Square Enix, Capcom, Electronic Arts, Ubisoft, Epic Games, 2K o Bandai Namco. Viene confermata anche la partecipazione di Warner Bros. Games: lo show estivo di Geoff Keighley ci aiuterà quindi a fare chiarezza sul futuro delle IP e dei videogiochi targati WB Games dopo la recente fusione tra AT&T e Discovery.