Summer Game Fest 2023: date e orari della conferenza di Los Angeles, dove seguirla

La morte dell'E3 non ha ammazzato il nostro hype. Questo perché l'industria si è adattata di conseguenza, ritagliandosi altri spazi per non lasciare a secco i videogiocatori bramosi di annunci e novità. Sulle ceneri della manifestazione losangelina sta sicuramente ballando Geoff Keighley, che ha anticipato grandi cose per il suo Summer Game Fest.

La nuova edizione del Summer Game Fest è senz'altro uno degli show più attesi dell'imminente estate videoludica. Noi di Everyeye lo sappiamo bene, per questo motivo ci stiamo preparando per seguire in diretta l'evento di Geoff Keighley e ci piacerebbe che vi uniste a noi per vivere assieme una serata di grandi annunci e sorprese. Il Summer Game Fest 2023 prenderà il via alle ore 21 di giovedì 8 giugno e siete tutti invitati sul canale Twitch di Everyeye per seguirlo live assieme alla nostra redazione. La ciurma si farà trovare in diretta con buon anticipo rispetto all'inizio dello showcase per discutere degli ultimi rumor, fare qualche pronostico e condividere aspettative e speranze.

Geoff Keighley ha già suonato la carica per aizzare oltremodo l'hype in vista del Summer Game Fest 2023. Il conduttore ha anticipato la presenza di una marea di World Premiere, ovvero di giochi e gameplay mai visti prima, grazie al contributo di ben quaranta differenti studi di sviluppo, tra i quali sono compresi anche quelli di PlayStation e Xbox. Le due case produttrici, ricordiamo, parteciperanno alla caldissima estate videoludica anche con due eventi esclusivi - il PlayStation Showcase del 24 maggio e l'Xbox Showcase + Starfield Direct dell'11 giugno.

Siete tutti pronti? Nell'attesa, se non avete ancora provveduto, correte ad iscrivervi al canale Twitch di Everyeye e ad attivare la ricezione delle notifiche, in questo modo non vi perderete nessuna delle nostre future trasmissioni estive e non solo!