Summer Game Fest 2023: 'diversi grandi annunci' in arrivo, assicura Keighley

Fervono i preparativi per il Summer Game Fest 2023. Intervistato dai curatori del blog di Epic Games Store, il presentatore e organizzatore Geoff Keighley ha snocciolato tutta una serie di dettagli sullo Showcase in arrivo a giugno.

La nuova edizione della kermesse videoludica estiva durerà all'incirca due ore e proporrà numerosi aggiornamenti sui titoli già presentati e, soprattutto, delle World Premiere di giochi non ancora svelati.

Il conduttore dello show entra così nel merito del programma in allestimento per il Summer Game Fest 2023 e spiega che "come dico sempre con questi spettacolo, sono sempre uno o due videogiochi a fare la differenza per la buona riuscita di un evento. Come produttore è una sfida organizzare lo show perché a volte hai quei videogiochi e altre volte no, oppure pensi di averli ma a ridosso dello spettacolo c'è chi cambia idea e preferisce rinviare il reveal".

Fatta questa dovuta precisazione, Keighley non fornisce dettagli sui videogiochi protagonisti dello show ma si lascia sfuggire un'importante anticipazione: "Al momento prevedo di presentare tre o quattro cose che saranno davvero grandi, specie per il genere di pubblico che guarda questi spettacoli. Il fatto è che se durante i The Game Awards tutto viene presentato in maniera frenetica con trailer e annunci a ripetizione, con lo showcase del Summer Game Fest ho la possibilità di parlare con gli sviluppatori, mostrare i videogiochi in modo approfondito e fornire agli spettatori un contesto più ampio. Non ci saranno premi da assegnare, sarà una grande vetrina di videogiochi".

Lo Showcase di punta del Summer Game Fest 2023 si terrà l'8 giugno nella cornice dello YouTube Theater di Hollywood Park ad Inglewood: con la fine dell'emergenza Coronavirus e delle disposizioni per il distanziamento sociale, la macchina organizzativa approntata da Keighley prevede di accogliere circa tremila spettatori in sala, oltre a numerosi sviluppatori e personaggi di spicco dell'industria videoludica.