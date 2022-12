Summer Game Fest 2023: la nuova edizione dal vivo ha una data ufficiale

Mentre cresce sempre di più l'attesa per i The Game Awards 2022 in onda il mattino del 9 dicembre in Italia, arriva un'importante conferma per uno dei principali eventi già confermati per il 2023, pronto ad animare la prossima estate videoludica.

Il kick-off show del Summer Game Fest 2023 si svolgerà l'8 giugno allo Youtube Theatre di Hollywood Park ad Inglewood, in California. Come già confermato in precedenza, per la prima volta nella sua storia, l'edizione 2023 del Summer Game Fest si svolgerà in presenza, con gli spettatori che potranno dunque assistere dal vivo alla ricca serie di annunci, novità ed aggiornamenti che verranno rivelati dal palco del grande evento.

"Negli scorsi tre anni, Summer Game Fest ha dato vita ad un'incredibile community per il mondo tramite i nostri eventi digitali, e siamo entusiasti di invitare migliaia di fan a vivere l'evento dal vivo per la prima volta nel 2023", afferma il giornalista e presentatore Geoff Keighley, che prosegue: "Come da tradizione, avremo un sacco di eccitanti annunci da parte degli sviluppatori che spingono in avanti l'industria videoludica, ed ancora una volta metteremo in risalto gli eventi digitali di altri publisher, le demo, ed altre sorprese da annunciare nei prossimi mesi".

La line-up completa del Summer Game Fest 2023 verrà confermata nei prossimi mesi con l'avvicinarsi dell'evento. Nel frattempo i fari sono tutti puntati verso i The Game Awards 2022, che riveleranno quali sono stati i migliori giochi dell'ultimo anno oltre a tante altre sorprese per il 2023 ed oltre.