Summer Game Fest: oltre 30 World Premiere durante lo show Kickoff Live del 10 giugno

In vista della sempre più imminente trasmissione dell'evento Kickoff Live della Summer Game Fest 2021, il giornalista e presentatore Geoff Keighley si affaccia sui social per rivelare che lo spettacolo digitale previsto per giovedì 10 giugno ospiterà oltre 30 World Premiere e tante altre sorprese.

Nel post condiviso sui social da Keighley, il "deus ex machina" della Summer Game Fest spiega infatti che gli spettatori del Kickoff Live assisteranno a più di 30 trailer (tra teaser e filmati in cinematica o di gameplay) per altrettanti videogiochi non ancora annunciati e per "fornire aggiornamenti su giochi lungamente attesi dai fan".

Sul palco dello spettacolo digitale saliranno anche Jeff Goldblum, Giancarlo Esposito e, sempre a detta di Keighley, "altre personalità e sviluppatori a sorpresa". L'evento Kickoff Live sarà impreziosito anche delle performance musicali di Weezer, Japanese Breakfast e Sonic Symphony. Non mancherà poi il focus sulle ultime novità provenienti dall'industria videoludica indie con il Day of the Devs, una finestra aperta sui lavori più interessanti degli sviluppatori della scena underground.

L'evento Kickoff Live avrà ufficialmente inizio alle ore 20:00 di giovedì 10 giugno. I rumor che stanno circolando in rete in queste ore sembrano suggerire il ritorno di Elden Ring nel corso della Summer Game Fest.