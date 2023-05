Summer Game Fest: 5 giochi che vogliamo vedere assolutamente da Geoff Keighley

Sono oltre 40 i partner confermati per la Summer Game Fest, tra cui PlayStation e Xbox, oltre a editori come Bandai Namco, Capcom, CD Projekt RED, Electronic Arts, Niantic, Plaion, SEGA, Square Enix e tanti altri.

Abbiamo scelto cinque giochi il cui annuncio sembra imminente o scomparsi dai radar che ci piacerebbe vedere (o rivedere, appunto) durante la Summer Game Fest di giovedì 8 giugno. Siete pronti? Ecco la nostra top 5.

Mortal Kombat 1

Sembra essere ormai il segreto di pulcinella.... vari leaker ne hanno confermato l'esistenza, il nuovo picchiaduro di NetherRealm si intitolerà Mortal Kombat 1 e uscirà entro la fine dell'anno. Ad oggi però non abbiamo avuto conferme di alcun tipo... una presentazione alla Summer Game Fest cadrebbe a pennello, no?

Pragmata

Che fine ha fatto Pragmata? Nessuno lo sa... Nel 2021, Capcom aveva dato appuntamento al 2023, siamo ormai a metà anno e del gioco non sappiamo assolutamente niente. Sicuramente lo rivedremo durante qualche evento estivo e noi speriamo proprio alla Summer Game Fest.

Senua's Saga Hellblade 2

D'accordo, che senso ha mostrare Hellblade 2 alla Summer Game Fest se pochi giorni dopo c'è lo showcase Xbox? Avete ragione, ma magari Ninja Theory potrebbe decidere di pubblicare un breve teaser rimandando all'evento Microsoft per un video gameplay. Stiamo sognando? Forse sì, forse no.

The Last of Us Multiplayer

Anche in questo caso il pensiero corre al tanto rumoreggiato PlayStation Showcase, mai confermato da Sony ma da più parti rumoreggiato. Eppure The Last of Us Part 1 è stato annunciato proprio durante la Summer Game Fest 2022...

Elden Ring Shadow of Erdtree

Alla Summer Game Fest 2021, Geoff Keighley ha stupito tutti con la World Premiere di Elden Ring, uscito poi a febbraio dell'anno successivo. Perché non ripetere lo stesso schema con il primo DLC del gioco di FromSoftware? Forse perché sarebbe banale e prevedibile... ma funzionerebbe alla grande!

Bonus: Final Fantasy VII Rebirth

A giugno Square Enix sarà nel pieno della promozione di Final Fantasy XVI e difficilmente quindi darà il via alla campagna marketing di Final Fantasy 7 Rebirth, questo lo ammettiamo è proprio un desiderio difficile da realizzare, una "one more thing" che probabilmente non vedremo, non questa estate almeno.