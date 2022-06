Summer Game Fest del 9 giugno: l'Hype Trailer ci prepara alle World Premiere dello show

Dopo lo spot del Summer Game Fest con Starfield e le Tartarughe Ninja, la macchina promozionale della kermesse videoludica organizzata da Geoff Keighley si rimette in moto con l'immancabile Hype Trailer che ci prepara al grande evento del 9 giugno.

Come sottolineato in queste settimane dal giornalista e presentatore Keighley, nella cornice del Summer Game Fest non rientreranno soltanto gli eventi "di settore" come il recente PlayStation State of Play di Sony o l'Xbox & Bethesda Showcase ma anche lo spettacolo live che, lo ricordiamo, partirà alle ore 20:00 italiane di giovedì 9 giugno.

L'Hype Trailer, come da tradizione, propone una carrellata di clip dedicate ai videogiochi mostrate nelle precedenti edizioni dello spettacolo e dei filmati di titoli che rivedremo nella cornice del prossimo Summer Game Fest Live di Keighley.

Nei giorni scorsi, il presentatore dello show ha già confermato alcuni dei protagonisti delle World Premiere: durante lo show ammireremo la Campagna di COD Modern Warfare 2 e una sequenza di gameplay dall'universo splatter horror di The Callisto Protocol, oltre a delle scene ingame di Cuphead The Delicious Last Course e ad un approfondimento su Gotham Knights.