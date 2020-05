Summer Game Fest: annuncio da Josef Fares? Rumor sull'autore di A Way Out

Dopo aver contribuito alla diffusione di indiscrezioni legate alla possibile data dell'evento di presentazione di PlayStation 5, il giornalista videoludico Jeff Grubb torna nuovamente a far parlare di sé.

Dalle pagine del proprio account Twitter, quest'ultimo ha infatti pubblicato un cinguettio alquanto intrigante, all'interno del quale sembra suggerire un annuncio imminente da parte di Josef Fares. Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, Grubb si è divertito a commentare in maniera piuttosto criptica un post nel quale veniva ricordata l'apparizione dell'autore alla cerimonia dei The Game Awards 2017.

Ad un utente Twitter che rievocava con divertimento l'intervento di Fares in quell'occasione, il giornalista ha infatti replicato con un: "Bene, preparati per averne di più presto". Ovviamente, il pensiero della community si è indirizzato immediatamente verso il possible annuncio di un nuovo titolo firmato dall'autore di A Way Out, magari destinato a PlayStation 5 e Xbox Series X. Visto il riferimento ai The Game Awards, la vetrina ipotizzata da molti potrebbe coincidere con un evento condotto nell'ambito del fitto calendario proposto dal Summer Game Fest, programma di appuntamenti condotto dallo stesso Geoff Keighley, già creatore e conduttore dei The Game Awards.



Dopo aver presentato la prima Tech Demo dell'Unreal Engine 5 in azione, il festival condotto dal giornalista canadese di prepara a due nuovi appuntamenti Summer Game Fest: uno di questi vedrà ospite Josef Fares? Per scoprirlo, non resta che attendere!