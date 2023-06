Il Summer Game Fest si arricchisce: Immortals of Aveum risponde sì all'appello

Manca ormai pochissimo alla partenza del Summer Game Fest, fissata alle ore 21:00 dell'8 giugno 2023, ed un poco alla volta vengono rivelati alcuni dei giochi che saranno presenti all'evento organizzato da Geoff Keighley. Tra questi ci sarà anche Immortals of Aveum.

Lo sparatutto in prima persona base di magia, sviluppato da Ascendant Studio e pubblicato sotto etichetta EA Originals, tornerà a mostrarsi in occasione del Summer Game Fest, molto probabilmente attraverso un nuovo trailer che potrebbe alternare sequenze di gameplay con stralci di narrativa, esattamente come accaduto in passate occasioni. Gli sviluppatori non hanno in ogni caso fornito indizi su cosa andrà in onda nel corso della serata, limitandosi ad invitare i fan a sintonizzarsi sull'evento così da vedere nuovamente in azione il promettente FPS.

Molte delle informazioni più importanti sono comunque già note, come per esempio la data d'uscita: Immortals of Aveum sarà disponibile dal 20 luglio 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto a riscaldare l'estate degli amanti di sparatutto con un'avventura che si prospetta lunga e coinvolgente.

Oltre all'opera di Ascendant Studio è stato confermato che anche Baldur's Gate 3 sarà al Summer Game Fest, e non è da escludere che proprio in quell'occasione possa essere rivelata la versione Xbox dell'atteso RPG di Larian Studios.