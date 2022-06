Summer Game Fest come l'E3: l'edizione 2023 si svolgerà in presenza

La Summer Game Fest 2022 si è conclusa, e tra gli annunci più scoppiettanti di questa edizione c'è stato anche The Last of Us Parte I, il remake di uno dei titoli più apprezzati di sempre dai fan PlayStation. Conclusa la kermesse, Geoff Keighley ha già anticipato qualcosa sull'edizione 2023 del suo show a tema videoludico.

Il conduttore canadese ha orgogliosamente confermato che la "Summer Game Fest tornerà a giugno 2023 come evento digitale e in persona, per riunire la comunità di gioco". Questo segnerà l'esordio assoluto per la Summer Game Fest come evento dal vivo.

La Summer Game Fest è stata originariamente lanciata nel 2020 per aiutare sviluppatori ed editori in seguito alla cancellazione dell'E3 e della Gamescom a causa dell'emergenza sanitaria. L'evento è tornato in versione digitale nel 2021 e quindi nel 2022. Se tutto andrà per il verso giusto, la prossima potrebbe essere un'estate particolarmente interessante da seguire, considerando che anche l'E3 si terrà in presenza, come ci hanno tenuto a ribadire recentemente gli organizzatori dell'Entertainment Software Association: "Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 in persona e in versione digitale rivitalizzata per la prossima estate. Che sia dallo showfloor o dai tuoi dispositivi preferiti, lo spettacolo del 2023 riunirà la comunità, i media e l'industria in un formato e un'esperienza interattiva completamente nuovi", ha dichiarato l'ESA.