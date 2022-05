Summer Game Fest: commentiamo l'evento in diretta su Twitch il 9 giugno

Giovedì 9 giugno alle 20:00 torna la Summer Game Fest di Geoff Keighley, il popolare giornalista e conduttore canadese ha organizzato anche questa estate un nuovo evento in streaming, il kick-off è previsto per il 9 giugno e noi ovviamente saremo in prima fila per seguire lo show insieme a voi su Twitch.

Geoff Keighley ha già messo in moto la macchina organizzativa e del marketing, annunciando tante World Premiere durante la cerimonia inaugurale della Summer Game Fest, una delle sorprese potrebbe essere il reveal gameplay di Call of Duty Modern Warfare 2, ma possiamo aspettarci anche teaser, trailer, interviste con gli sviluppatori e annunci di nuovi giochi AAA, AA e produzioni indipendenti.

Vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye.it, presto vi comunicheremo l'orario esatto della partenza del pre-show, come sempre andremo online prima dell'orario previsto così da potervi aggiornare sulle nostre aspettative e commentare insieme i rumor emersi nelle ore precedenti all'inizio dello showcase.

