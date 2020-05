Summer Game Fest: Day of the Devs svela due eventi con World Premiere e gameplay

Gli organizzatori della Summer Game Fest e il collettivo di Day of the Devs annunciano due eventi digitali pieni di World Premiere e di gameplay di giochi da mostrare durante la kermesse videoludica estiva voluta da Geoff Keighley in conseguenza della cancellazione dell'E3 2020.

Il doppio appuntamento mediatico consentirà ai publisher e agli sviluppatori indipendenti di dare visibilità internazionale ai propri progetti, offrendo così ai giocatori di tutto il mondo l'opportunità di scoprire alcuni dei titoli più interessanti e originali che approderanno su PC, console e sistemi mobile entro i prossimi mesi.

All'iniziativa parteciperanno diversi attori dell'industria dell'intrattenimento digitale, come Akupara Games, Annapurna Interactive, The Behemoth, Finji, Kowloon Nights, Longhand Electric, MWM Interactive, Panic, iam8bit, Sabotage Studio, Skybound Games, Team17, thatgamecompany, Double Fine Tribute Games e Ustwo Games.

I due eventi pianificati da Day of Devs per la Summer Game Fest si terranno il 22 giugno e il 20 luglio: ciascuno dei due show ospiterà tanti video gameplay, demo dal vivo e reveal trailer di giochi non ancora annunciati. Agli eventi parteciperanno Tim Schafer (tra i co-fondatori di Day of the Devs) e Geoff Keighley (l'organizzatore dei The Game Awards e promotore della Summer Game Fest).