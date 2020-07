Summer Game Fest: il Demo Event legato a Xbox One inizierà il prossimo 21 luglio

Microsoft e il Summer Game Fest di Geoff Keighley hanno annunciato le date dell'evento dedicato alle Demo per Xbox One. A partire dal 21 luglio sarà possibile mettere le mani su 100 nuovi giochi non ancora usciti ufficialmente.

Il Summer Game Fest Demo Event dedicato a Xbox One avrà luogo nella settimana tra il 21 e il 27 luglio. Durante tutto l'arco temporale sarà possibile provare oltre 60 giochi inediti, per un totale di quasi 100 titoli non ancora ufficialmente pubblicati. Nel comunicato ufficiale Microsoft puntualizza alcuni aspetti dell'evento: secondo il colosso di Redmond infatti quelle disponibili "non saranno normali Demo" ma prodotti non ancora usciti sul mercato e in via di completamento, un'esperienza mai vista prima su Xbox. Tutte le Demo saranno disponibili per una settimana e verranno poi eliminate dallo Store. Nello stesso tempo, Microsoft incoraggia i giocatori a condividere le proprie impressioni con gli sviluppatori attraverso i social media e le rispettive pagine web ufficiali.

Tra le Demo più interessanti possiamo citare Cris Tales, Destroy All Humans, Haven, Hellpoint e tanto altro. Intanto le voci sulla data del prossimo evento dedicato ai giochi first-party di Xbox Series X si fanno sempre più insistenti.