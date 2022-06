Summer Game Fest tra durata, esclusive e attese dei fan: le ultime da Geoff Keighley

Dopo aver lanciato l'Hype Trailer del Summer Game Fest, Geoff Keighley discute della durata, dei protagonisti e delle sorprese del suo prossimo show videoludico previsto per la sera di giovedì 9 giugno.

Il presentatore dello spettacolo digitale di punta del Summer Game Fest è intervenuto in una sessione di domande e risposte intavolata su Twitter per fornire tutta una serie di chiarimenti sul suo prossimo, atteso evento mediatico. La prima informazione condivisa da Keighley riguarda la durata dello show, indicativamente tra i 90 e i 120 minuti.

Sempre a detta di Keighley, le World Premiere a cui assisteremo nel corso dello spettacolo saranno prevalentemente dedicate ai videogiochi già annunciati, come suggerito nei giorni scorsi dalla conferma della partecipazione di Infinity Ward con il video gameplay della Campagna di COD Modern Warfare 2.

L'organizzatore del Summer Game Fest, di conseguenza, invita gli appassionati a "tenere basse le aspettative", pur sapendo di avere in serbo per i fan diverse sorprese: è lo stesso Keighley, d'altronde, a "spoilerare" alcuni di queste sorprese precisando che nella cornice del suo prossimo show assisteremo a delle World Premiere di esclusive Nintendo e Microsoft, senza però fornire ulteriori indicazioni sulla loro natura (non sappiamo, quindi, se si riferisce o meno a giochi già annunciati). A questo punto non ci resta che attendere fino alla partenza del Summer Game Fest Live, prevista per le ore 20:00 italiane di giovedì 9 maggio.