Il Summer Game Fest durerà dal 9 al 12 giugno: ecco cosa possiamo aspettarci

Il grande showcase del Summer Game Fest si terrà il 9 giugno, tuttavia l'evento organizzato e condotto da Geoff Keighley si dipanerà in un periodo di tempo più esteso, come dichiarato dal presentatore canadese in una recente intervista.

Il programma del Summer Game Fest inizierà il 9 giugno e proseguirà con una serie di trasmissioni fino al 12 giugno, lo stesso giorno in cui si terrà l'Xbox & Bethesda Games Showcase annunciato da Microsoft. In questo lasso di tempo arriveranno gli annunci più importanti, ma Keighley spiega come le novità continueranno ad arrivare anche nei giorni successivi.

"Penso che tutto sarà condensato nel giro di poche settimane poiché l'industria si presenterà al resto del mondo a giugno, con tutti i tipi di eventi. So che c'è un sentimento prevalente per cui tutti vorrebbero le novità in due giorni, o tre giorni, o qualcosa del genere. Ma è davvero difficile da fare perché le aziende vogliono avere dei giorni specifici. Quindi, non so se torneremo mai a quel vecchio modello in cui tutto viene fatto in un paio di giorni".

Keighley ha anche precisato che quest'anno meno aziende stanno pianificando eventi standalone, con molte invece che dovrebbero prendere parte a presentazioni first party. Al contrario di Microsoft, al momento non è chiaro come Sony o Nintendo potrebbero rientrare in questo programma.

Con molti grandi editori che puntano sempre di più sui live service, Keighley ha suggerito che potrebbero esserci meno annunci di blockbuster rispetto agli anni precedenti. Il conduttore ha infine dichiarato che non vuole concentrare tutti i contenuti sull'industria videoludica occidentale, e che ci saranno anche delle sorprese in ottica "play at home", probabilmente riferendosi a delle demo gratuite che verranno rese disponibili per i giocatori a casa.