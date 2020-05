Summer Game Fest: l'evento del 13 maggio è uno dei più importanti, lo seguiamo in diretta

Il Summer Game Fest dell'istrionico Geoff Keighley ha aperto i battenti con l'ultimo episodio di Inside Xbox e con il recentissimo reveal del nuovo gioco dedicato a Tony Hawk. L'evento di domani però è stato definito dallo stesso giornalista come "uno dei momenti più importanti di questa estate".

Lo stream di domani mercoledì 13 maggio è stato annunciato per la prima volta solo ieri ed è stato presentato come uno "speciale evento showcase + interviste", senza quindi menzionare in alcun modo il reveal di uno specifico gioco. Nei primi due appuntamenti con il Summer Game Fest Keighley ha presentato uno speciale episodio di Inside Xbox con una carrellata di nuovi titoli degli studi third party e il recentissimo Tony Hawk Pro Skater 1+2, il ritorno di uno dei giochi più celebrati su PS1.

Assegnare un grado di importanza ad un determinato evento è un fattore personale e come dimostrano i fatti caricare l'hype degli spettatori può diventare un problema. Tuttavia Geoff Keighley rispondendo ai fan su Twitter non ha esitato a definire l'evento di domani come "uno dei momenti più importanti dell'estate". Le speculazioni sono partite da subito e le ipotesi che emergono dalla rete sono molteplici: dalla presentazione di un nuovo titolo 2K all'annuncio di una piattaforma che possa competere con Xbox Game Pass. Insomma, le aspettative sono ancora una volta molto alte. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?



Per l'occasione, saremo in diretta su Twitch a partire dalle 16:00, seguite l'evento con noi, scopriremo insieme quali sorprese ci ha riservato Geoff Keighley!