Summer Game Fest: Geoff Keighley conferma la presenza di Fortnite e The Rock

Questa sera è arrivata un'altra conferma per la Summer Game Fest, l'evento estivo organizzato dal buon Geoff Keighley che ospiterà un panel dedicato interamente a Fortnite Capitolo 3 e a Dwayne "The Rock" Johnson.

Il celebre attore che ha prestato il volto a Fondazione, uno dei principali personaggi della lore del battle royale targato Epic Games, ci parlerà di com'è stato trasformarsi nel guerriero facente parte del gruppo chiamato "I Sette", eterni nemici dell'Ordine Immaginario. Non è chiaro se in occasione dell'evento potremo scoprire anche qualche dettaglio in merito al futuro del gioco, ma non escludiamo l'arrivo di qualche annuncio legato ai prossimi crossover. Dal momento che The Rock parlerà anche del suo ruolo in Black Adam, la nuova pellicola DC Comics, possiamo ipotizzare l'arrivo di un costume dedicato all'eroe dalla tuta nera.

In attesa del prossimo annuncio da parte di Geoff Keighley, vi ricordiamo che l'appuntamento del Summer Game Fest è fissato al prossimo 9 giugno 2022 alle ore 20:00 del fuso orario italiano e, come tutti gli eventi delle prossime settimane, potrete seguirlo in compagnia della redazione di Everyeye sintonizzandovi sul nostro canale Twitch.

