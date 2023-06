Summer Game Fest: tutti i giochi confermati e rumor sugli annunci

La pazza estate di videogiochi da Los Angeles sta per entrare nel vivo con il Summer Game Fest e l'attesissimo spettacolo organizzato da Geoff Keighley con la partecipazione di decine di publisher, software house e team indipendenti desiderosi di mostrare al pubblico i propri titoli in uscita da qui ai prossimi mesi.

Come accaduto lo scorso anno, anche stavolta il ricco programma degli eventi collegati all'SGF partirà ufficialmente con i tanti annunci del Summer Game Fest Showcase 2023. La kermesse videoludica organizzata e presentata da Keighley, la cui partenza è prevista per le ore 21:00 italiane di giovedì 8 giugno, promette di tenerci compagnia per circa due ore, un lasso di tempo più che sufficiente per garantire ai partner dell'evento di allietare il pubblico con tantissime World Premiere tra approfondimenti su videogiochi già conosciuti e reveal trailer di titoli inediti.

Cosa potremmo aspettarci dallo spettacolo che aprirà ufficialmente il palinsesto del Summer Game Fest? In questi giorni, la macchina promozionale dell'evento si è messa in moto con l'immancabile Hype Trailer del Summer Game Fest, un filmato che riprende alcuni dei passaggi più importanti della comunicazione recente dello show per delineare il quadro dei suoi possibili protagonisti.

Grazie ai tweet condivisi di recente dallo stesso Geoff Keighley, sappiamo ad esempio che vedremo salire sul palco Ed Boon: il 'deus ex machina' degli studi NetherRealm mostrerà il primo video gameplay di Mortal Kombat 1. Anche Sam Lake 'sarà della partita', con l'esponente di Remedy Entertainment che coglierà l'opportunità offertagli dall'SGF per offrirci uno sguardo approfondito al gameplay di Alan Wake 2. Lo stesso dicasi per gli studi Hexworks, con un video speciale sulle ambientazioni di Lords of the Fallen e sui combattimenti con i boss di questo atteso soulslike a mondo aperto.

Il lungo elenco delle aziende del settore che partecipano al Summer Game Fest 2023 lascia presagire uno show davvero incredibile, prova ne sia l'accesa discussione intavolata sui social da una community che aspetta con impazienza di ricevere delle novità sulle IP più amate.

Nel nostro speciale sui 5 giochi che vorremmo vedere al Summer Game Fest Showcase, ad esempio, il buon Davide Leoni si fa portavoce delle speranze di chi non vede l'ora di ammirare delle World Premiere dedicate a Final Fantasy 7 Rebirth, Elden Ring Shadow of the Erdtree, Pragmata, Hellblade 2 Senua's Saga o The Last of Us Multiplayer. L'assenza di Death Stranding 2 dal PlayStation Showcase, inoltre, sta spingendo in tanti a guardare con sempre maggiore interesse al Summer Game Fest come vetrina ideale per un video gameplay della prossima esclusiva PlayStation 5 firmata da Hideo Kojima.

Tra le voci di corridoio che stanno rimbalzando sui social e sui forum di settore ci sono poi i rumor e le teorie della community sulla possibile partecipazione di Nintendo con un video di Pikmin 4 o una World Premiere per un'esclusiva Switch non ancora annunciata. Sempre alla casa di Kyoto guardano i tanti fan della Grande N che sognano la presentazione ufficiale di Nintendo Switch 2 come 'one more thing' di chiusura dell'evento che si terrà giovedì 8 giugno dalle ore 21:00. E voi, quali World Premiere vorreste vedere nel corso del Summer Game Fest Showcase 2023? Fatecelo sapere con un commento!