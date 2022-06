Summer Game Fest, quali giochi ci saranno? Altri due titoli confermati!

Sulla scia della recente pubblicazione dell'ormai tradizionale hype trailer del Summer Game Fest, arrivano ora due ulteriori conferme relative ai giochi che presenzieranno sul palco dell'evento videoludico estivo.

Già segnalato dalla Redazione di Everyeye tra gli Indie più interessanti e promettenti dell'E3 2021, Planet of Lana sarà presente allo show condotto da Geoff Keighley con un primo gameplay. Sviluppata dal team di Wishfully, la colorata avventura porterà in scena un puzzle adventure dal forte impatto cinematografico, in esclusiva su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. L'epopea sci-fi della piccola protagonista e della strana creatura che la accompagna sarà cullata dalle musiche di Takeshi Furukawa, nientemeno che il compositore della colonna sonora di The Last Guardian.

All'edizione 2022 del Summer Game Fest, troveremo inoltre anche Warhammer 40.000: Darktide, nuova produzione firmata dagli sviluppatori di Fatshark. Con un lancio in programma per il prossimo 13 settembre 2022, l'avventura debutterà su PC e Xbox Series X|S, con lancio al Day One anche nel catalogo di Xbox Game Pass. In attesa di scoprire quali contenuti saranno presentati allo show di Geoff Keighley, ricordiamo che è già stato confermato il supporto ad una modalità cooperativa a 4 giocatori, disponibile per l'intera Campagna principale di Warhammer 40.000: Darktide.