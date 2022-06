Summer Game Fest: ci saranno God of War e The Last of Us Remake? Un insider dice di sì

La Summer Game Fest si avvicina, l'evento di Geoff Keighley è in programma per giovedì 9 giugno alle 20:00 ora italiana, secondo l'insider Roberto Serrano', lo show di Geoff sarà decisamente ricco di annunci, ecco cosa possiamo aspettarci.

Serrano' ha pubblicato sul suo profilo Twitter l'elenco dei giochi che vedremo durante la Summer Game Fest, come di consueto non sappiamo esattamente quanto queste informazioni siano attendibili, riportiamo la scaletta per dovere di cronaca invitandovi comunque a prendere il tutto con le dovute precauzioni:

A Plague Tale Requiem Gameplay Trailer

Alan Wake 2 Story Trailer

Call of Duty Modern Warfare 2 One Level Gameplay Demo

The Callisto Protocol Extended Gameplay Trailer

Crimson Desert New Gameplay Trailer

Exoprimal New Trailer

God of War Ragnarok Gameplay Trailer

Diabo 4 Release Date

Fortnite New Expansion & Skins [Black Adam]

Genshin Impact Ver. 2.8 Trailer

Gotham Knights New Gameplay Trailer

Mafia The Prequel Announcement Trailer

GoldenEye HD Announcement Trailer

Layers of Fear Gameplay Trailer

Midnight Suns New Release Date Trailer

Need For Speed Announcement Trailer

One Piece Odyssey Gameplay Trailer

Nightingale Release Date Trailer

Persona 5 PC Release Trailer

Pragmata Gameplay Trailer

Returnal PC Announcement Trailer

Resident Evil Village Expansion Story Trailer

Resident Evil Re:Verse New Release Date Trailer

Silent Hill 2 Remake Announcement Trailer

Sonic Frontiers New Trailer

Soul Hackers 2 Gameplay Trailer

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me Gameplay Trailer

The Lord of the Rings Gollum Story Trailer

Zenless Zone Zero Gameplay Trailer

Dead Space Remake Gameplay Trailer

Elden Ring DLC Announcement Trailer

The Last of Us Remake Teaser Trailer

Serrano' cita davvero tantissimi titoli, forse troppi anche per uno showcase della durata di due ore. Tante le sorprese apparentemente, da Silent Hill 2 Remake a The Last of Us Remake, passando ovviamente per God of War Ragnarok e Persona 5 per PC.

Di molti di questi progetti dovremo scoprire anche la data di uscita o la finestra di lancio. Sarà vero? Appuntamento al 9 giugno sul canale Twitch di Everyeye.it per seguire la Summer Game Fest, scopriremo insieme se queste voci si trasformeranno in realtà oppure no.