Summer Game Fest: Koch Primetime e IGN Expo in diretta su Twitch venerdì 11 giugno

Giovedì 10 giugno alle 20:00 Geoff Keighley darà il via alla Summer Game Fest 2021 con uno showcase che vedrà la presenza di oltre 30 giochi, il giorno successivo sono previsti invece ben tre appuntamenti live che ovviamente seguiremo in diretta su Twitch.

Oltre alla Netflix Geeked Week Gaming in programma alle 18:00 (con novità su The Witcher Stagione 2, The Cuphead Show e Resident Evil Infinite Darkness) venerdì 11 giugno alle 20:00 si terrà lo showcase Koch Primetime, prima conferenza del publisher e distributore Koch Media, il quale sembra avere in serbo varie sorprese. La compagnia ha confermato che non ci saranno annunci legati a Dead Island, Saints Row, TimeSplitters o Metro... che sia arrivato dunque il momento di svelare nuove IP?

Sempre venerdì 11 giugno ma alle ore 22:00 andrà in onda l'IGN Expo, evento digitale promosso dalla celebre testata, i contenuti non sono stati rivelati e non sappiamo esattamente come aspettarci, certo è che non mancheranno nuovi giochi, annunci, trailer e gameplay.

