Summer Game Fest: la partecipazione di Activision Blizzard è ancora in dubbio

Mancano meno di venti giorni alla messa in onda dello show d'apertura del Summer Game Fest 2022, eppure sembra che la lista dei partecipanti non sia ancora completamente nota neppure agli organizzatori. Ad esempio, Geoff Keighley non è ancora in grado di confermare la presenza o l'assenza di Activision-Blizzard.

Se ben ricordate, a seguito dello scandalo molestie che le ha travolte lo scorso anno, Activision e Blizzard non vennero invitate a partecipare ai Game Awards 2021, l'altra grande manifestazione organizzata da Keighley. Per quanto riguarda il Summer Game Fest 2022, invece, non è ancora stato deciso nulla, dal momento che la situazione sembra essere in "costante evoluzione". Interpellato sulla faccenda dal Washington Post, il presentatore ha spiegato che "anche se ciò che sta accadendo all'interno di queste società, oltre che nella comunità, è ancora oggetto della nostra attenzione, le opinioni delle persone su questi argomenti continuano ad evolversi", dunque non sarebbe ancora possibile prendere una posizione definitiva.

In altre parole, non sappiamo se Activision e Blizzard parteciperanno o meno all'evento. C'è da dire che il buon Keighley si mostrò titubante anche nei giorni che precedettero i Game Awards 2021, e solo dopo attente valutazioni decise di escludere Activision-Blizzard dai Game Awards 2021, spiegando che non c'era "spazio per abusi, molestie e pratiche predatorie".