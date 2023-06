Summer Game Fest, vi è piaciuta? Top e flop 3 dei giochi annunciati

Tra i numerosi annunci della Summer Game Fest, ha trovato spazio un ampio numero di produzioni, dall'attesissimo Final Fantasy VII: Ribirth sino all'annuncio della data di uscita di Marvel's Spider-Man 2. Ma quali sono stati i reveal migliori e peggiori?

Direttamente da Los Angeles, la squadra di Everyeye ha condiviso alcuni primi commenti a caldo sull'evento videoludico condotto e organizzato da Geoff Keighley. Dalla città degli angeli, scopriamo dunque quali sono stati gli annunci che più hanno catturato l'attenzione dei nostri inviati negli USA. In apertura e in calce a questa news, potete dunque trovare due brevi video, dedicati rispettivamente a una Top 3 e a una Flop 3 della Summer Game Fest.



La ricca settimana di conferenze estive è solamente all'inizio, con ancora moltissimi appuntamenti che attendono al varco la community dei videogiocatori. Ricordiamo infatti che domenica sarà il turno dell'Xbox Games Showcase e dello Starfield Direct, mentre nei giorni successivi si presenteranno sul palco anche Ubisoft e Capcom, senza dimenticare gli eventi a marchio Tribeca e Future Games Show, solo per citarne alcuni.



In chiusura, ricordiamo inoltre che la serata di ieri ha portato con sé anche i molti annunci dei Day of the Devs, tra il reveal della finestra di lancio del promettente Cocoon e il reveal di Hauntii. Quali sono stati finora i vostri annunci preferiti?