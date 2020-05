Summer Game Fest, il reveal a sorpresa di un nuovo gioco è imminente: i dettagli!

L'esordio del mese di maggio ha visto l'importante annuncio del Summer Game Fest, un intenso programma di eventi destino a tener compagnia ai videogiocatori per l'intera estate.

Si parte domani con lo speciale Inside Xbox dedicato ai giochi di prossima generazione in arrivo su Xbox Series X, ma ora un ulteriore appuntamento si è aggiunto al calendario. Come promesso da Geoff Keighley, infatti, gli eventi del Summer Game Fest saranno molti. Con una programmazione in costante aggiornamento, l'estate videoludica che accompagnerà il pubblico in direzione del debutto di PlayStation 5 e Xbox Series X si preannuncia decisamente intensa.

Ed è proprio il giornalista canadese, volto dei The Game Awards, a rendersi protagonista di un nuovo evento. Dalle pagine del sito ufficiale del Summer Game Fest si apprende infatti che Geoff Keighley condurrà un appuntamento fissato per martedì 12 maggio. Alle ore 18:00 del fuso orario italiano, il pubblico è infatti invitato a unirsi al giornalista per l'evento "Sunrise #1", che vedrà il "reveal a sorpresa di un gioco".



Nessun indizio è purtroppo stato fornito sull'identità di quest'ultimo, ma la decisione di organizzare un evento apposito lascerebbe presagire che si tratti della presentazione di una produzione di elevato rilievo. Di cosa sperate possa trattarsi?