Summer Game Fest: seguiamo l'annuncio del gioco misterioso in diretta oggi pomeriggio

Oggi pomeriggio Geoff Keighley svelerà un nuovo gioco misterioso come parte dell'evento Summer Game Fest, molti rumor si sono rincorsi nei giorni scorsi ma la verità la sapremo solo tra poche ore. Per l'occasione seguiremo l'annuncio in diretta su Twitch.

Appuntamento alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it, inizieremo la trasmissione raccogliendo rumor e speculazioni sul reveal in attesa dell'annuncio vero e proprio previsto per le 18:00. Il conduttore canadese ha descritto il gioco con queste parole: "giusto per gestire le aspettative, il gioco di martedì è qualcosa di bello e divertente"... che cosa possiamo aspettarci dunque?

Difficile dirlo, c'è chi parla del nuovo videogioco di Batman e chi dell'annuncio di Mafia 2 Definitive Edition ma lo stesso Geoff ha voluto in parte ridimensionare le aspettative della community con il messaggio di cui sopra, facendo pensare ad un progetto più piccolo ma comunque interessante.

Jeff Grubb di VentureBeat ha confermato che per la giornata di oggi è previsto l'annuncio di un gioco da lui identificato come "__man", la mente corre subito al già citato Batman ma in realtà questa ipotesi è stata smentita, cercate dunque di mantenere le aspettative sotto controllo. In ogni caso vi invitiamo a seguirci su Twitch dalle 17:00 per una cavalcata che ci porterà direttamente all'annuncio, vi aspettiamo!