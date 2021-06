Summer Game Fest: seguiamo l'evento su Twitch giovedì 10 giugno alle 20:00

Manca ormai poco al primo appuntamento con il Summer Game Fest, il nuovo evento estivo diretto da Geoff Keighley interamente dedicato alle novità del mondo del gaming in cui saranno presentate ben 30 World Premiere.

Come riferito dal noto Geoff Keighley, già al capo dell'organizzazione dei Game Awards, si tratterà di un show di grande spessore, ricco di nuovi annunci, anteprime mondiali di giochi già noti, approfondimenti, e discussioni con gli sviluppatori. I fan possono aspettarsi novità sia sui tripla A più attesi che su progetti di entità minore. Keighley ha inoltre confermato la partnership con Netflix per la Geeked Week Gaming, durante la quale saranno presentati nuovi progetti cinematografici e televisivi incentrati sul mondo del gaming.

L'appuntamento è fissato a giovedì 10 giugno, alle ore 20:00, e la nostra redazione non si farà certo scappare l'occasione di seguire tutte le novità in serbo per i giocatori. L'invito è dunque quello di connettervi al canale Twitch di Everyeye.it e seguire insieme alla nostra community l'evento. In questo periodo particolarmente fervente saremo live tutte le mattine dalle 10:00 alle 12:00, e successivamente dalle 16:00 ad oltranza.



