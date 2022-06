Summer Game Fest: Street Fighter 6 e Marvel's Midnight Suns rispondono presente

Si preannuncia uno show incredibilmente ricco, grazie alla presenza di alcuni dei giochi più attesi in assoluto nel 2022 e oltre . Siamo sicuri che non mancheranno neppure sorprese inaspettate e nuovi annunci, sebbene Keighley abbia già fatto sapere che lo show si concentrerà principalmente sui titoli già presentanti in passato . Non ci resta che attendere l'avvio della diretta: la partenza è fissata alle ore 20:00 di domani 9 giugno, ma la nostra redazione vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye già a partire dalle 19:00!

Attraverso i canali ufficiali della manifestazione, il presentatore sta snocciolando i nomi dei titoli che si faranno vedere durante lo show, con buona pace per l'effetto sorpresa che va parzialmente a farsi benedire. Nelle ultime ore, hanno risposto presente giochi del calibro di One Piece Odyssey (uno sguardo al nuovo JRPG con Rufy & co.), Street Fighter 6 (video di gameplay e reveal di un nuovo personaggio), Call of Duty: Modern Warfare 2 (primo gameplay della campagna), Marvel's Midnigght Suns (un nuovo sguardo al gioco di ruolo strategico alla X-COM).

ONE PIECE ODYSSEY is coming Thursday to #SummerGameFest



Tuen in to see an exclusive new look at this upcoming JPRG.



Streaming live at 11a PT/2p ET/6p GMT

Tomorrow, @STREETFIGHTER 6 comes to #SummerGameFest



Don't miss the character reveal and new gameplay during the LIVE show.



Streaming at 11a PT/2p ET/6m GMT

First look at #ModernWarfare2



See the first gameplay demo of campaign tomorrow during #SummerGameFest