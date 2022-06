Summer Game Fest: anche il suggestivo Naiad tra i giochi presenti allo show

Continua a crescere l'elenco dei giochi confermati per la Summer Game Fest 2022, con lo show di Geoff Keighley che potrà apparentemente contare su di una interessante line-up.

A quest'ultima si aggiunge ora anche una piccola, ma suggestiva, produzione indipendente. Parliamo di Naiad, un'avventura di stampo naturalistico che pone i giocatori dei panni di una ninfa delle acque. Protettrice di fontane, fiumi, pozzi e laghi, la piccola protagonista partirà all'avventura per esplorare un mondo variopinto, ma minimalista nello stile. Privo di violenza o di scontri, Naiad si qualifica come un'esperienza videoludica rilassante e pacifica, adatta anche ai videogiocatori in erba.

Annunciato con il trailer che trovate in apertura a questa news, l'Indie tornerà a mostrarsi in occasione della Summer Game Fest, grazie ad una partnership tra lo show di Geoff Keighley e Day of the Devs. Atteso per il terzo trimestre del 2022, Naiad è ancora privo di una specifica data di uscita, che potrebbe tuttavia essere annunciata proprio nella serata celebrativa. In attesa di maggiori dettagli, HiWarp conferma che il gioco sarà pubblicato su PC e Mac, in qualità di avventura esclusivamente single player.

Ancora una volta, ricordiamo che non mancano i rumor sull'evento, tra possibili annunci di The Last of Us Remake e reveal del nuovo gioco di Hideo Kojima, che diverse fonti vorrebbero essere intitolato "Overdose".