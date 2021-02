Summer Game Fest: un tweet preannuncia il ritorno nel 2021 con tanti show digitali

Attraverso un messaggio condiviso su Twitter, i gestori dei canali social del Summer Game Fest sembrano preannunciare il ritorno nel 2021 di questa importante iniziativa videoludica che, lo scorso anno, ha fatto da grancassa mediatica a molteplici eventi digitali in sostituzione dell'E3 2020 cancellato.

Il post condiviso sui social dai curatori del portale Twitter del Summer Game Fest presenta il nuovo logo della "fiera digitale del gaming" ideata dal giornalista Jeoff Keighley e spiega come, per gli organizzatori della kermesse, sia giunto il momento di celebrare il "nuovo anno con nuovi colori".

Con la conferma dell'E3 2021 con una nuova formula, non sappiamo quali iniziative potrebbero accompagnare l'ipotetica ritorno del Summer Game Fest. Lo scorso anno, alla luce della cancellazione dell'Electronic Entertainment Expo a causa della pandemia da COVID-19, l'iniziativa promossa da Keighley riuscì a limitare gli effetti della mancanza dello spazio comunicativo offerto dalla kermesse losangelina dell'E3 fornendo ampia visibilità a molti publisher e sviluppatori.

La prima (e per il momento unica) edizione del Summer Game Fest si è tenuta dal 7 maggio alla fine di agosto del 2020, con molteplici eventi organizzati in streaming dagli attori dell'industria dell'intrattenimento digitale e iniziative parallele che hanno visto per protagonisti i maggiori store con promozioni ed "esposizioni virtuali" con decine di demo da provare.