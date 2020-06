Summer Game Fest: video per Second Extinction, Observer Redux, Werewolf e Wasteland 3

Il primo appuntamento con la Summer Game Fest di IGN ha riservato un discreto numero di sorprese, in questa occasione vi presentiamo i nuovi video di altrettanti giochi: Second Extinction, Observer Redux, Werewolf The Apocalypse Earthblood e Wasteland 3.

Second Extinction

Ben 11 minuti di gameplay per lo shooter a base di dinosauri basato sulla co-op, in arrivo su Xbox Series X, Xbox One e PC. Il nuovo filmato permette di dare uno sguardo approfondito alle meccaniche di gioco e ad alcune delle creature che popolano il mondo di Second Extinction.

Observer System Redux

Sviluppato da Bloober Team (Layers of Fear, Blair Witch Project), System Redux è la versione rimasterizzata di Observer in arrivo a fine anno su PlayStation 5 e Xbox Series X. La nuova demo della durata di nove minuti consente di dare uno sguardo al comparto tecnico con supporto 4K, Ray-Tracing e HDR.

Wasteland 3

Non un video gameplay bensì un trailer che introduce le principali fazioni del Colorado tra cui Patriarch's Marshals, The Gippers, The Hundred Families, The Refugees e altre ancora. Wasteland 3 sarà disponibile dal 28 agosto su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Werewolf The Apocalypse Earthblood

Infine, spazio anche a Werewolf The Apocalypse Earthblood, nuovo gioco sviluppato da Cyanide Studio e pubblicato da Nacon. Il nuovo Cinematic Trailer introduce il progetto, che verrà svelato con maggiori dettagli il 7 luglio durante l'evento Nacon Connect 2020.