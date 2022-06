Summer Game Fest: ci sarà anche Warframe con un'armatura gratis per tutti

In attesa del TennoCon che si terrà il prossimo 16 luglio 2022, Warframe sarà presente anche sul palco del Summer Game Fest, l'evento estivo organizzato da Geoff Keighley.

Il team di sviluppo del popolare free to play a base di ninja spaziali verrà rappresentato da Megan Everett, la Senior Community Manager di Digital Extremes che parlerà al pubblico di Echoes of the Zariman, espansione in arrivo proprio in concomitanza con l'evento a tema videoludico. Oltre a mostrare sequenze di gameplay estratte dall'aggiornamento gratuito del gioco, gli sviluppatori metteranno in palio per tutti i giocatori anche una ricompensa esclusiva.

Chiunque si sintonizzerà sul canale Twitch ufficiale dell'evento e collegherà il suo account del gioco potrà ricevere l'esclusivo Twitch Drop "Protea Warframe": si tratta di una delle tante armature del titolo che potrete aggiungere senza costi aggiuntivi alla vostra collezione.

In attesa del Summer Game Fest, che si terrà alle ore 20:00 italiane del prossimo giovedì 9 giugno 2022, vi ricordiamo che sul canale Twitch di Everyeye potrete seguire questo e tutti gli altri eventi estivi in compagnia della redazione e commentati in italiano. Non dimenticate inoltre di dare uno sguardo al calendario completo dell'Everyeye Summer of Games.