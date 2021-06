Summer Game Fest x Netflix: Geoff Keighley annuncia la Geeked Week Gaming

Mentre trovano diffusione ipotesi legate ad un servizio di gaming a marchio Netflix, arriva un nuovo annuncio ufficiale legato al programma della Summer Game Fest.

Il conduttore della manifestazione videoludica estiva, Geoff Keighley, ha infatti condiviso un'interessante informazione, con la presentazione ufficiale della Geeked Week: Gaming. L'evento a firma Netflix va infatti ad aggiungersi al palinsesto della manifestazione digitale, a breve distanza dall'apertura ufficiale dei battenti, in programma con la diretta Summer Game Fest in programma per il 10 giugno.

Lo show targato Netflix che vedrà protagonista anche il noto giornalista videoludico canadese è in programma per la giornata di venerdì 11 giugno, con avvio fissato per le ore 18:00 del fuso orario italiano. Durante la diretta presenziata da Geoof Keighley, il pubblico avrà modo di visionare l'annuncio di nuovi film e show dedicati al mondo dei videogiochi.



Al momento, non sono stati offerti molti dettagli in merito, ma è già stato ad esempio confermata la presenza di The Cuphead Show alla Geeked Week di Netflix. Durante l'evento, dovremmo dunque poter osservare finalmente la serie animata dedicata all'indie che ha conquistato rapidamente una vasta community di appassionati videogiocatori. Nel frattempo, si attendono ancora notizie sul DLC del gioco, dopo il rinvio a tempo indeterminato di Cuphead: The Delicious Last Course.