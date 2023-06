Summer Game Fest: Xbox e Nintendo non pervenute, Sony e l'assenza di Death Stranding 2

Leggendo il riassunto della Summer Game Fest vi sarete probabilmente domandati dove sono finiti Nintendo e Xbox, e perché PlayStation abbia presenziato con il solo Marvel's Spider-Man 2.

Iniziamo con Nintendo: la casa di Kyoto non ha nessun evento estivo in programma, non c'è alcun Nintendo Direct all'orizzonte e la compagnia aveva confermato che non avrebbe partecipato all'E3 sin da febbraio (e dunque prima della cancellazione dell'E3 2023) e così è stato, nessun annuncio è arrivato dalla casa di Mario e Zelda.

Discorso diverso per Microsoft: Xbox figurava tra i partner di Summer Game Fest ma di fatto Microsoft non ha annunciato nulla in maniera diretta, se escludiamo annunci di terze parti legati all'arrivo di giochi su Xbox Game Pass. Nessun teaser per Senua's Saga Hellblade 2 o altri giochi targati Xbox Gaming, per i quali dovremo attendere l'evento Xbox Games Showcase dell'11 giugno.

Infine, anche PlayStation figurava tra i partner dell'evento e effettivamente Sony ha annunciato la data di uscita di Marvel's Spider-Man 2. Tutto qui, non si è visto nessun annuncio legato a The Last of Us Multiplayer e sopratutto grande assente Death Stranding 2 di Hideo Kojima: quest'ultimo come sappiamo è amico personale di Geoff Keighley e oltretutto presto tornerà negli USA per promuovere il documentario Connecting Worlds al Tribeca Games Festival.



D'accordo, Final Fantasy VII Rebirth è esclusiva PS5 e dunque la "quota PlayStation" era certamente ben rappresentata ma è mancato forse un coinvolgimento più diretto da parte di Sony. Che il publisher abbia davvero in programma un secondo grande evento prima della fine dell'anno, dove potrebbe trovare spazio anche Death Stranding 2? Lo scopriremo nelle prossime settimane.