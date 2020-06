Summer Game Fest su YouTube Gaming: previsti tanti approfondimenti sugli show digitali

Il noto giornalista e presentatore videoludico Geoff Keighley, di concerto con gli organizzatori del Summer Game Fest, annunciano l'arrivo su YouTube Gaming di una serie di approfondimenti sugli eventi digitali che ci accompagneranno per tutta l'estate.

Al già ricco palinsesto del Summer Game Fest, quindi, si aggiungono anche questi spettacoli in diretta streaming che andranno in scena prima e dopo gli eventi in programma. La scaletta di questi show dal vivo seguirà perciò quella delle presentazioni organizzate dai diversi attori dell'industria dell'intrattenimento digitale.

I primi due spettacoli saranno trasmessi sulla piattaforma di YouTube Gaming nella giornata di domani, 11 giugno, prima e dopo l'evento di presentazione dei giochi PS5 pianificato da Sony per le ore 22:00 italiane. Ciascuno di questi show, naturalmente, potrà essere ammirato anche successivamente e coinvolgerà "nomi di spicco nel settore dei videogiochi e dell'intrattenimento digitale", con il commento a caldo dei creatori di contenuti e degli sviluppatori.

Il pre-show del Summer Game Fest sull'evento dei giochi PS5 sarà affidato a Geoff Keighley: il cerimoniere dei The Game Awards ospiterà diversi youtuber che condivideranno i loro ricordi a tema PlayStation e offriranno delle previsioni sui titoli che potrebbero essere svelati. Alla fine dell'evento di Sony, lo stesso Keighley tornerà per commentare a caldo il reveal dei giochi nextgen di PlayStation 5 con altri addetti ai lavori, con un format che, presumibilmente, verrà ripreso anche negli altri eventi programmati fino ad agosto.