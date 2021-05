Summer Game Fest: Koch Media annuncia il giorno e l'orario del suo evento

Un altro publisher si unisce al Summer Game Fest 2021, evento organizzato ancora una volta da Geoff Keighley che anticiperà di qualche giorno l'E3 2021 con nuovi annunci, performance musicali e tanti ospiti speciali.

Tirate fuori il vostro calendario e aggiungente il nuovo evento "Koch Primetime Gaming Stream" di Koch Media, che ci ha dato appuntamento alle ore 21:00 di venerdì 11 giugno. Non ci sono stati forniti indizi al riguardo, a parte il link weknowsomethingyoudontknow.com (sappiamo qualcosa che voi non sapete, in italiano), che ci rimanda al player Twitch attraverso il quale sarà trasmesso l'evento.

Koch Media, per chi non lo sapesse, controlla l'etichetta Deep Silver, di conseguenza è responsabile della pubblicazione dei giochi di Volition (Saints Row), Dambuster, Warhorse e Free Radical Desgin. Dai ragazzi di Dambuster stiamo aspettando (da lunghissimo tempo) Dead Island 2, mentre Free Radical è stata recentemente rifondata con lo scopo di metterla al lavoro su un nuovo episodio di Timesplitters. Non c'è alcuna possibilità che quest'ultimo sia presente all'evento (lo sviluppo non è ancora cominciato), ma crediamo che i tempi siano maturi per un ritorno in grande stile di Dead Island 2: che stia per arrivare il momento? Da tempo, inoltre, si vocifera di un nuovo episodio della serie Saints Row...