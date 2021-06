Summer of Football, la nuova iniziativa di PlayStation e FIFA 21

Sony Interactive Entertainment ha dato il via al Summer of Football, iniziativa per tutti gli amanti di FIFA 21 che tra una partita reale e l’altra, hanno voglia di dimostrare le proprie capacità cimentandosi in speciali sfide su PS4, superate le quali si potranno collezionare trofei e provare a vincere una console PlayStation 5.

Summer of Football si compone di quattro challenge inziali ognuna delle quali permetterà di guadagnare un trofeo in game dedicato e di poter riscattare un football avatar come ricompensa. Coloro i quali riusciranno a portare a termine tutte e quattro le sfide vincendo i trofei avranno accesso alla domanda finale rispondendo alla quale si potrà partecipare all’estrazione per vincere i premi in palio, tra cui una console PS5.

Sfida 1 – Guadagna: Fine della storia, 11 giugno 2021 – 20 giugno 2021

Sfida 2 – Guadagna: Co-oppia d'assi, 21 giugno 2021 – 27 giugno 2021

Sfida 3 – 28 giugno 2021 – 4 luglio 2021

Sfida 4 – 5 luglio 2021 – 11 luglio 2021

Domanda finale – 12 luglio 2021 – 18 luglio 2021

Sarà possibile completare le sfide in qualsiasi momento, anche un giorno prima della conclusione del contest, senza limiti temporali stringenti per la partecipazione. Per registrarsi basta inserire il proprio PSN ID a questo indirizzo.

